ترامب يؤكد أنّ بلاده ستنسحب من معاهدة نووية مع روسيا

المصدر: أ.ف.ب

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت أنّ واشنطن ستنسحب من معاهدة حول الأسلحة النووية أبرمتها مع موسكو خلال الحرب الباردة، متّهما روسيا بأنّها “تنتهك منذ سنوات عديدة” معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى.

وقال ترامب للصحافيين في مدينة إلكو بصحراء نيفادا إنّ “روسيا لم تحترم المعاهدة، وبالتالي فإنّنا سننهي الاتفاقية” الموقّعة بين البلدين في 1987.

وأضاف “لقد انتهكت روسيا الاتفاقية. أنّها تنتهكها منذ سنوات عديدة. لا أعرف لماذا لم يتفاوض الرئيس (باراك) أوباما عليها أو ينسحب منها. نحن لن نسمح لهم بانتهاك اتفاقية نووية والخروج وتصنيع أسلحة (في حين) أنّنا ممنوعون من ذلك”.