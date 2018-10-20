ترامب: محمد بن سلمان لم يكن على علم بمقتل خاشقجي

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، عن اعتقاده أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، “لم يكن على علم بمقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية”.

وأوضح ترامب، وفق تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أنه سيتحدث إلى محمد بن سلمان، مشيرًا إلى أن “لا أحد فيما يبدو يعرف مكان جثة خاشقجي”، وهو أمر “يدعو للقلق”.

وقال الرئيس الأمريكي، إنه لم يطلع على تسجيل مصور من القنصلية السعودية في تركيا.

وحول رد الولايات المتحدة على القضية، قال ترامب إن “ثمة احتمالات لعواقب تشمل فرض عقوبات على المملكة”، لكنه استبعد إلغاء صفقة السلاح للسعودية، مشيرًا إلى أن الإلغاء “سيضرنا أكثر مما يضرهم”.