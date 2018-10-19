احتجاجات طلابية في إيران ضد وزارة التعليم العالي (فيديو)

شارك عدد من طلاب الجامعات في محافظة “هرمزغان” جنوبي شرق إيران، الخميس، في تظاهرة احتجاجًا على تردي مستوى الخدمات في جامعات المحافظة.

ونشرت قناة “صوت الشعب” الداعمة للاحتجاجات في إيران، مقطع فيديو يظهر العشرات من الطلاب الجامعيين في المحافظة وهم يرددون شعارات ضد وزارة التعليم العالي في إيران.

ويفضل الشبان في إيران الدراسة في الجامعات الحكومية بدلاً من الأهلية التي تكلف أموالاً طائلة.

لكن السلطات الإيران تضع قوانين صارمة لقبول الطلاب في الجامعات الحكومية عبر أداء عدة امتحانات تسمى بـ”الكنكور”، التي تجرى سنويًا في جميع أنحاء البلاد.