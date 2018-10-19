إيران.. السجن لـ3 ناشطات شاركن في احتجاجات ضد النظام

قضت السلطات القضائية في إيران، الخميس، بسجن 3 ناشطات شاركن في احتجاجات شعبية ضد النظام شهدتها العاصمة طهران في آب/ أغسطس الماضي.

وقالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان في إيران، الخميس، إن الفتيات الثلاث هن من مجموع 11 معتقلة شاركن في الاحتجاجات المذكورة.

ونقلت المنظمة عن عائلات المعتقلات قولها إن “السلطات القضائية أبلغتهم بأحكام السجن ضد الناشطة ياسمين آرياني البالغة من العمر 23 عاماً، والناشطة صبا كرد أفشاري البالغة من العمر 19 عامًا”.

وأعلنت والدة صبا على موقع “أنستغرام” أنه حُكم على ابنتها بالسجن لمدة سنة واحدة.

وفي سياق متصل، قضت محكمة الثورة في طهران، الخميس، بالسجن لمدة عامين ضد الناشطة ليلى مير غفاري بتهمة “إهانة المرشد الأعلى علي خامنئي” خلال مشاركتها باحتجاجات وصفتها السلطات بـ”غير قانونية”.

ونظمت عائلات المعتقلات الثلاثاء الماضي، وقفة احتجاجية مقابل محكمة الثورة للمطالبة بالإفراج عن بناتها المحتجزات في سجن “قرتشك” للنساء الذي يقع في صحراء شرق طهران، والذي يُعرف بأنه أخطر السجون في إيران وأسوأها نظرًا لما يشهده من تعذيب وظروف صحية ونفسية سيئة، بحسب مصادر مطلعة.