بومبيو: أطلعت ترامب على تفاصيل زيارة السعودية وتركيا.. وبانتظار اكتمال التحقيق في قضية خاشقجي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه من الضروري أن نتذكر العلاقات الإستراتيجية الطويلة بين واشنطن والرياض، وذلك في إفادة للصحفيين عقب لقائه الرئيس دونالد ترامب اليوم الخميس.

وذكر بومبيو أنه أطلع ترامب على تفاصيل زيارته لكل من السعودية وتركيا، على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشيرًا إلى أنه أكد ضرورة منح الرياض وقتًا إضافيًا لإنجاز تحقيقها في القضية قبل تبني أمريكا موقفًا حيال الأمر.

وأضاف بومبيو للصحفيين في البيت الأبيض بعد اجتماع مع ترامب:”أبلغت الرئيس ترامب هذا الصباح أنه ينبغي لنا منحهم بضعة أيام إضافية.. حتى يتوافر لنا أيضًا فهم كامل للوقائع”، وفق رويترز.