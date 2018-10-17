بومبيو: لا قرار بعد بشأن العقوبات الأمريكية المفروضة على تركيا

توقع مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، صدور قرار وشيك بخصوص العقوبات على تركيا، مبينًا أن بعض تلك العقوبات كان مرتبطًا بالقس الذي احتجزته أنقرة، وأطلقت سراحه مؤخرًا.

وقال الوزير الأمريكي، في تسجيل بثته شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية ردًا على استفسارات الصحفيين حيال ما يتعلق بالعقوبات على تركيا: “سيكون لدينا قرار بشأن ذلك قريبًا”، مضيفًا: “لم يتم اتخاذ قرار نهائي وأحتاج للتحدث إلى الرئيس بشأن ذلك”.

وجاء حديث بومبيو للصحفيين، بعد اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته مولود جاويش أوغلو.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن بومبيو رحب بإطلاق سراح القس برانسون خلال اجتماعيْه مع أردوغان وجاويش أوغلو، لكنه أثار كذلك المخاوف بشأن آخرين، منهم عالم أمريكي من أصل تركي عمل في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا).