ألمانيا تسلّم بلغاريا المشتبه باغتصابه وقتله الصحفية مارينوفا فيكتوريا

المصدر: أ ف ب

سلّمت السلطات في ألمانيا، اليوم الأربعاء المتهم البلغاري، المشتبه به باغتصاب وقتل مواطنته الصحافية مارينوفا فيكتوريا، إلى سلطات بلاده.

ووصلت الطائرة التي تقل المشتبه به بقتل الصحفية فيكتوريا إلى مطار صوفيا، حيث أظهر بث تلفزيوني مباشر عربات الشرطة القضائية وهي تغادر المطار.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة العدل البلغارية، أن المتهم البالغ من العمر 20 عامًا ويدعى سيفيرن كراسيميروف “تم نقله إلى الأراضي البلغارية”.

وفي وقت سابق، عثر على جثة مقدّمة البرامج التلفزيونية البالغة من العمر 30 عامًا قرب ممر للركض بمحاذاة نهر الدانوب في بلدة روسي شمال بلغاريا في 6 تشرين الأول/أكتوبر.

وأعلنت السلطات آنذاك أن الصحفية، تُوفيت نتيجة ضربات على الرأس والاختناق، وأنها تعرضت للاغتصاب، حيث أثارت الجريمة صدمة في بلغاريا وموجة استنكار دولية.

وربط محللون الجريمة بعملها الصحفي، إلا أن المحققين أكدوا عدم العثور على أدلة تدعم تلك الفرضية.

وكان المتهم كراسيميروف قال للمحققين، إنه “تجادل مع الضحية ولكمها على وجهها”، لكنه نفى اغتصابها، غير أن المدعي العام البلغاري صرّح في وقت أنّ الأدلة التي تشير إلى تورّط المتهم “أكثر من قوية”.

واعتُقل كراسيميروف في بلدة شتادة الألمانية قرب مدينة هامبورغ شمال ألمانيا في 9 تشرين الأول/أكتوبر.

وسينقل المتهم من صوفيا إلى مركز اعتقال روسي على مسافة أكثر من 300 كلم شمال شرق العاصمة، حيث ستؤخذ بصماته، وسيخضع لفحص الحمض النووي، وفحص التشخيص النفسي قبل توجيه الاتهام له.

وفي حال أُدين كراسيميروف بتهمتيْ “الاغتصاب والقتل العمد بطريقة بالغة الوحشية” سيواجه عقوبة بالسجن مدى الحياة دون السماح له بالحصول على إطلاق سراح مشروط.