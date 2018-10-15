ساعد في خطف الطائرات.. ألمانيا تعتزم ترحيل متورط بهجوم 11 سبتمبر

أعلنت السلطات الألمانية أنها تعمل على نقل مغربي مدان بمساعدة خاطفي الطائرات، في هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، من سجنه تمهيدًا لترحيله، وذلك بعد أن قضى عقوبة بالسجن مدتها 15 عامًا.

وذكر متحدث باسم وزارة الداخلية في ولاية هامبورغ أن “كل شيء يسير حسب الخطة الموضوعة”، مشيرًا إلى أن “الإفراج عن المدان مسموح به اعتبارًا من يوم 15 أكتوبر/ تشرين الأول، إذا تم ترحيله على الفور”.

لكن وسائل إعلام ألمانية رجحت أن يبقى المدان المغربي محبوسًا حتى تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، أو بداية العام الجديد.

وأدين المغربي منير المتصدق بالمساعدة على خطف الطائرات في الهجوم الذي أودى بحياة نحو 3 آلاف أمريكي، في الحادثة الشهيرة المعروفة بأحداث 11 سبتمبر.

وحُكم على المتصدق بالسجن 15 عامًا في عام 2007؛ لمساعدته على القتل، وهو أحد اثنين فقط أدينا حتى الآن بالتورط في الهجوم.

وكان محامي المتصدق دافع عنه خلال محاكمته عام 2007، مؤكدًا أن وكيله لم “يكن يعرف شيئًا عن هجوم 11 سبتمبر”، لكن الادعاء أشار إلى أنه “لعب دورًا محوريًا مع مجموعة مختطف الطائرة محمد عطية، بإدارة الشؤون المالية لبعض أعضاء الخلية”.