تقرير: هذا ما قد تستفيده إيران من قضية خاشقجي

اعتبر مركز أبحاث بريطاني أن إيران يمكن أن توظف قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي لصالحها، بإطلاق مبادرات لإصلاح علاقاتها مع الرياض، وانشغال العالم بتلك القضية، ما يخفف الضغط الدولي عليها.

وأشار معهد “تشاثهام هاوس” في تقرير نشره، أمس الإثنين، إلى أن إيران يمكن أيضًا أن تستفيد بشكل كبير من ارتفاع أسعار النفط في حال تفاقمت أزمة اختفاء خاشقجي، وردت المملكة العربية السعودية على أية عقوبات غربية بخفض إنتاجها النفطي.

وقال التقرير: “من الواضح أن قضية خاشقجي يمكن أن تفيد إيران من الناحية الجيوسياسية، وهي الآن فرصة ذهبية لتحقيق ذلك”.

وأضاف: “من المرجح أن تسعى إيران إلى إعادة بناء الجسور مع السعودية، خاصة وأن طهران استخفت دومًا بقدرة ونفوذ الرياض في السنوات الأخيرة، ما دفعها إلى التركيز على الولايات المتحدة وإسرائيل”.

ورأى التقرير أن طهران يمكن أن تحاول كسب ود السعودية؛ لحاجتها إلى نفوذ المملكة بعد أن اختبرت ذلك النفوذ ودور المملكة الرئيسي في حشد تحالف دولي ضد الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وأفاد التقرير بأن إيران “ببساطة يمكن أن تحقق مكاسب الآن بعدم القيام بأي شيء؛ من أجل تحوّل الاهتمام العالمي في قضية خاشقجي عن برامجها النووية والصاروخية”.

وأعرب عن اعتقاده بأن طهران “قد تكون تتوقع أن يؤدي أي تدهور في العلاقات الأمريكية-السعودية إلى تفكك التحالف الدولي لاحتواء إيران”.

وختم قائلًا:” إن أسواق النفط تعاني الآن من ضغط الإمدادات؛ بسبب العقوبات على إيران، فيما كانت الإدارة الأمريكية تأمل بأن تقوم السعودية بتعويض أي نقص، ومن الممكن الآن أن تستفيد إيران من الوضع الغامض هذا من خلال عرض خصومات كبيرة لبيع نفطها بعد سريان قرار الحظر”.