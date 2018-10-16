الاتحاد الأوروبي يريد “مقترحات ملموسة” من تيريزا ماي بشأن بريكست

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، في مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، في بروكسل، أنه ينوي طلب “مقترحات ملموسة” من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي؛ لإخراج المفاوضات حول بريكست من “الطريق المسدود”.

وقال توسك عشية انعقاد قمة تجمع القادة الأوروبيين: “نحن نحتاج إلى وقائع جديدة من أجل تحقيق انفراج، إضافة إلى حسن النوايا”، مضيفًا: “غدًا، سأطلب من رئيسة الوزراء تيريزا ماي تقديم مقترحات ملموسة للخروج من الطريق المسدود”.

وقدمت القمة، في البداية، على أنها “لحظة الحقيقة”، لكن المفاوضين من الجانبين أقروا، الأحد، أن محادثاتهم وصلت إلى طريق مسدود؛ بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول مصير الحدود الإيرلندية.

وستتحدث تيريزا ماي، مساء الأربعاء، في بروكسل أمام قادة دول الاتحاد الأوروبي الآخرين قبل أن تغادرهم ليقرروا فيما بينهم الطريق الذي يجب اتباعه إزاء استمرار المفاوضات، وذلك قبل ستة أشهر من المهلة المحددة لخروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.

وردًا على سؤال حول “المقترحات الملموسة” التي ينتظرها من تيريزا ماي، اعتبر توسك أن “هناك حاجة إلى شيء خلاق فعلًا لحماية مبادئنا وحماية سوقنا الموحدة، بالإضافة إلى احترام المملكة المتحدة وسيادتها”.