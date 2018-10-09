بعد تسليمه من برلين لبروكسل.. دبلوماسي إيراني يمثل أمام قاضي التحقيق البلجيكي

المصدر: ا ف ب

أعلنت النيابة العامّة الفيدرالية البلجيكية أنّ السلطات الألمانية سلّمت نظيرتها البلجيكية دبلوماسيًا إيرانيًا يشتبه بتورطه في مخطط لتنفيذ اعتداء ضدّ تجمّع للمعارضة الإيرانية في فرنسا.

وقالت فينكي روغن المتحدّثة باسم النيابة العامة “إنّ أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المعتمد في النمسا والذي اعتُقل في ألمانيا حيث كان يمضي إجازة بُعيد إحباط السلطات البلجيكية مخطط الاعتداء، تم تسليمه إلى بلجيكا اليوم، وسيمثل يوم غدٍ الأربعاءأمام قاضي تحقيق”.