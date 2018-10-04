كيف اصطادت فرنسا المجرم الفار رضوان الفايد مجددًا؟‎

كشف المدعي العام في باريس فرنسوا مولانس، أن الشرطة الفرنسية تمكنت من الإيقاع برضوان فايد الذي فر من السجن قبل 3 أشهر بفضل برقع كان يرتديه أثار الريبة، وهو يمضي عقوبة السجن 25 عامًا؛ لإدانته بتهمة تنفيذ عملية سطو مسلّح أسفرت عن مقتل شرطية، في العام 2010.

وتعد هذه المرة هي الثانية التي يهرب فيها هذا السجين الملقّب بـ “ملك الفرار” (46 عامًا)، وكان قد فرّ من سجن في جنوب شرق باريس، في الأول من تموز/يوليو، بمساعدة مجموعة مدججة بالأسلحة اختطفت طيّار مروحية.

وقبل أيام من الإمساك به مجددًا، رصد المحققون شابة “تنقل بسيارتها شخصًا يرتدي البرقع تثير طريقة تنقله الريبة وتدفع إلى الظنّ بأنه رجل”، بحسب ما قال المدعي العام خلال مؤتمر صحافي.

وفي الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، “قرابة الساعة 22,30، رأى المحققون شخصًا يرتدي البرقع يخرج من السيارة ويدخل منزل الشابة”، الواقع في شمال العاصمة الفرنسية، قبل أن ينضمّ إليهما شخص ثالث بالبرقع، وفق ما أوضح مولانس.

وسمحت هذه الشبهات بتسريع وتيرة العمليات التي أفضت إلى الإمساك بالسجين الفار.

وأوقف ستة أشخاص آخرين في هذه العملية، من بينهم ثلاثة كانوا معه في الشقة، حيث عثر على سلاحين وشعر مستعار وهاتف خلوي، بحسب ما أفاد المدعي العام في باريس.