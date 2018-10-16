رسم جديد لترامب في البيت الأبيض يثير السخرية على الإنترنت‎ (صورة)

أثار الكشف عن لوحة معلّقة في البيت الأبيض تظهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجالسًا الرؤساء الجمهوريين السابقين، من أمثال أبراهام لينكولن وريتشارد نيكسون، موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت هذه اللوحة لبعض الوقت خلال المقابلة، التي بثت الأحد مع الرئيس الأمريكي في برنامج “60 دقيقة” على شبكة “سي بي إس” التلفزيونية الأمريكية.

وتحمل اللوحة اسم “ذي ريبابليكن كلوب” (النادي الجمهوري) وهي من صنع الفنان أندي توماس. ويظهر ترامب في اللوحة ببنية قوية وهو يصغي مبستمًا إلى أسلافه، من أمثال أبراهام لينكولن وريتشارد نيكسون ورونالد ريغن وتيدي روزفلت وجورج بوش.

ويتجاذب الرؤساء، في هذا الرسم، الحديث حول طاولة عليها مشروبات. ويبدو أنهم مستمتعون بوقتهم. ويظهر كوب من المشروبات الغازية أمام ترامب المعروف عنه أنه لا يحتسي الكحول.

وسرعان ما أثار هذا العمل سخطًا وسخرية على مواقع التواصل.

وكتب أحد مستخدمي “تويتر”: “ما كان لا لينكولن ولا تيدي ليقبلا بتاتًا الجلوس على هذه الطاولة”.

وكتب الصحافي بنجمن فريد: “في وسعك استعارة الأعمال مثلًا من معرض سميثسونيان الوطني للفنون، لكنك فضلت تزيين البيت الأبيض بهذه التفاهة”.

وفي الواقع، شهدت العلاقات بين البيت الأبيض والمؤسسات الفنية توترًا في عهد ترامب. وقد تقاعد المسؤول المكلف بهذه الشؤون العام الماضي، ولا يزال يتعين اختيار خلفه.

وعندما سأل ترامب متحف غوغنهايم أن يعيره لوحة لفنسنت فان غوخ، عرضت عليه المؤسسة عملًا هزليًا هو مرحاض مذهب من تصميم ماوريتسيو كاتلان يحمل اسم “أمريكا”.