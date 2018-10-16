ماتيس يعلق على تصريحات ترامب بشأن مغادرته الحكومة الأمريكية

المصدر: ا ف ب‎

أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، يوم الثلاثاء، أنه سيبقى ضمن فرق الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد أن تحدث الأخير خلال مقابلة له مؤخرًا عن احتمال رحيل وزير دفاعه.

وخدم ماتيس -الذي يعد من الأعضاء الأكثر ثباتًا، وفي الوقت نفسه الأكثر استقلالية- في حكومة ترامب، كثقل موازن لترامب المعروف بتعامله الفظ أحيانًا مع حلفاء الولايات المتحدة.

وقال للصحافيين على متن طائرة أقلته إلى هو شي مينه، حيث من المتوقع أن يلتقي نظيره الفيتنامي: “أنا ضمن فريقه. لم نتحدث أبدًا عن مسألة مغادرتي”.

وأضاف: “نواصل فحسب القيام بعملنا”، مؤكدًا أنه لم يتحدث إلى ترامب منذ نشر التعليقات.

وخلال مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” على شبكة “سي بي إس” التلفزيونية، وصف الرئيس الأمريكي ماتيس بأنه “ديموقراطي نوعًا ما”.

وأضاف ترامب: “لكن الجنرال ماتيس شخص طيب. نتفق معه بشكل جيد جدًا. ربما يغادر، أعني أنه في مرحلة ما الجميع يغادرون”.

وردًا على سؤال بشأن انتمائه السياسي، تردد ماتيس في الإجابة، لكنه أكد أنه “لم يسجل أبدًا لدى أي حزب سياسي”.

وقال: “ملفي في أساسه تأييد الحزبين، وهذا يعني حماية الولايات المتحدة. هذا ما طلب مني الرئيس ترامب القيام به، وهذا ما أحرص على القيام به”.

وسرت شائعات بأن أيام ماتيس على رأس وزارة الدفاع باتت معدودة، في أعقاب صدور كتاب للصحافي بوب وودوارد حول فوضى البيت الأبيض، ذكر أن الجنرال شكك في أحكام ترامب، وشبه فهمه بالشؤون الدولية كفهم طفل عمره 10 أو 11 سنة.

وحرص ماتيس على تجنب التصادم علنًا مع ترامب، لكنه مع ذلك أدى مهامه بأساليب تتناقض كثيرًا مع رئيسه، مدافعًا بشدة عن التزام الولايات المتحدة بالعلاقة مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي، ومنددًا بروسيا.