ترامب: مشاعري اختلفت تجاه تركيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أنه لم يبرم اتفاقًا مع تركيا لرفع العقوبات الأمريكية مقابل الإفراج عن القس الأمريكي آندرو برانسون الذي كان محتجزًا هناك، والذي عاد للولايات المتحدة، مطلع الأسبوع.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض “لم نبرم اتفاقًا مع تركيا.. مشاعري اختلفت تجاه تركيا اليوم مقارنة باليومين الماضيين. لدي شعور طيب للغاية تجاه تركيا. قبل يومين لم يكن هذا هو الحال”.

وصب حلفاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومعارضوه، على حد سواء، جام غضبهم على الحكومة التركية عقب قرار الإفراج عن القس الأمريكي برانسون، الذي غادر البلاد إلى ألمانيا عبر مطار عدنان مندريس في مدينة إزمير على متن طائرة خاصة.

وحكمت المحكمة على برانسون، الذي كان قد احتجز قبل نحو عامين، بالسجن ثلاث سنوات وشهر ونصف الشهر؛ لإدانته باتهامات متعلقة بالإرهاب، لكنها قالت إنه لن يقضي أي فترة إضافية في السجن.