ترامب: لن نقدم تنازلات لتركيا مقابل الإفراج عن القس الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الإثنين، إن بلاده لن تقدم تنازلات لتركيا من أجل إطلاق سراح قس أمريكي محتجز لدى أنقرة.

وأضاف ترامب في تصريح لـ”رويترز”: “ظننت أنني أبرمت اتفاقًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عندما ساعدت في إقناع إسرائيل بإطلاق سراح مواطنة تركية محتجزة.. كنت أعتقد أن أردوغان سيرد على ذلك بإطلاق سراح القس أندرو برانسون”.

وتابع: “أعتقد أن ما تفعله تركيا مؤسف للغاية. أعتقد أنهم يرتكبون خطأ فادحًا. لن تكون هناك تنازلات”.

وأكد أنه “غير قلق من أن يكون للرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضها أثر يضر بالاقتصاد الأوروبي”.

وتوترت العلاقات بين البلدين بسبب احتجاز برانسون، إضافة إلى تباين المصالح في سوريا.