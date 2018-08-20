ترامب: لن نقدم تنازلات لتركيا مقابل الإفراج عن القس الأمريكي

ترامب: لن نقدم تنازلات لتركيا مقابل الإفراج عن القس الأمريكي

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الإثنين، إن بلاده لن تقدم تنازلات لتركيا من أجل إطلاق سراح قس أمريكي محتجز لدى أنقرة.

وأضاف  ترامب في تصريح لـ”رويترز”: “ظننت أنني أبرمت اتفاقًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عندما ساعدت في إقناع إسرائيل بإطلاق سراح مواطنة تركية محتجزة.. كنت أعتقد أن أردوغان سيرد على ذلك بإطلاق سراح القس أندرو برانسون”.

وتابع: “أعتقد أن ما تفعله تركيا مؤسف للغاية. أعتقد أنهم يرتكبون خطأ فادحًا. لن تكون هناك تنازلات”.

وأكد أنه “غير قلق من أن يكون للرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضها أثر يضر بالاقتصاد الأوروبي”.

وتوترت العلاقات بين البلدين بسبب احتجاز برانسون، إضافة إلى تباين المصالح في سوريا.

وضاعف ترامب الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب التركية؛ ما أسهم بتراجع حادٍ في سعر العملة التركية.

وبرانسون متهم بدعم محاولة انقلاب ضد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل نحو عامين، وينفي القس الأمريكي، الذي يحاكم بتهم الإرهاب، الاتهامات.

وبشأن إيران، قال ترامب، إنه “لم يحدث أي تواصل مع إيران بخصوص محادثات محتملة، في حين قال إنه “سيبحث رفع العقوبات عن روسيا إذا اتخذت خطوات للعمل مع بلاده بشأن قضايا مثل سوريا وأوكرانيا”.

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