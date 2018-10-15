أول تعليق إيراني على اختفاء خاشقجي

في أول تعليق لها على اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، بداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في إسطنبول، أعلنت السلطات الإيرانية أنها “ستنتظر، لحين معرفة الحقائق”.

وقال بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحافي أذيع على الهواء مباشرة في التلفزيون الإيراني “نفضل الانتظار لحين الكشف عن المزيد من التفاصيل والحقائق.. ما زال الوقت مبكرًا جدًا للتعليق”.

وانقطع أثر الكاتب السعودي، جمال خاشقجي، بمدينة إسطنبول، في الثاني من الشهر الجاري، إذ تزعم السلطات التركية أنه دخل قنصلية بلاده ولم يخرج منها، الأمر الذي تنفيه الرياض رسميًا.

وأكدت السلطات السعودية أن خاشقجي غادر القنصلية بعد قليل من وصوله لإجراء معاملة شخصية، وطالبت بالكشف عن مصيره، وقامت بتشكيل فريق تحقيق مشترك مع تركيا للوقوف على ملابسات الحادث.