إيران تعتقل أحد أفراد الجيش بسبب هجوم الأهواز (صور)

ألقت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، القبض على أحد أفراد جيشها؛ على ذمة قضية الهجوم على عرض عسكري في مدينة الأهواز، الشهر الماضي، الذي سقط فيه 25 قتيلًا، وفق ما ذكرت وكالة فارس الإيرانية.

وأعلنت منظمة المقاومة الوطنية الأهوازية، وهي جماعة معارضة للإيرانيين من أصل عربي تطالب بدولة منفصلة في إقليم خوزستان الغني بالنفط، مسؤوليتها عن الهجوم، كما أعلن تنظيم داعش كذلك مسؤوليته. ولم تقدم أي من الجماعتين دليلًا على مسؤوليتها.

ونقلت وكالة “فارس” عن غلام حسين محسني اجئي المتحدث باسم السلطة القضائية، قوله: “تم استدعاء 11 شخصًا وألقي القبض على شخص، وكلهم من الجيش والقضية أرسلت إلى طهران”.

واتهم نشطاء في منطقة الأهواز قوات الأمن الإيرانية باعتقال زملاء لهم بعد الهجوم.

وبشكل منفصل، نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، اليوم الأحد، عن وزير المخابرات الإيراني محمود علوي، قوله إن وزارته ساعدت في كشف وتدمير “300 فريق” من المتشددين.