احتجاجات عمالية في الأهواز تطالب السلطات الإيرانية بدفع الرواتب المتأخرة

شهدت مدينة الفلاحية العربية التابعة لإقليم الأهواز جنوب إيران، احتجاجات لليوم الثاني على التوالي، نفذها عمال بلدية المدينة؛ للمطالبة بحقوقهم المالية، وفقًا لما ذكرت وكالة أنباء العمال الإيرانية “إيلنا”.

وقالت الوكالة، إن “العمال تظاهروا أمام مبنى بلدية مدينة الفلاحية بإقليم الأهواز؛ للمطالبة بدفع رواتبهم المتأخرة منذ 8 أشهر، في ظل انخفاض إيرادات البلدية”، مشيرة إلى أن “العمال المحتجين أغلقوا مدخل مبنى البلدية”.

وأكد عدد من العمال، أنهم مستمرون في احتجاجاتهم لحين تحقيق مطالبهم، وفقًا للوكالة.

وشهدت العديد من بلديات محافظة خوزستان، احتجاجات واسعة، خلال الأشهر الأخيرة، بينما أضرم عامل في بلدية مدينة عبادان، النار في جسده؛ احتجاجًا على عدم دفع رواتبه المتأخرة، وتوفي بعدها بيوم بحسب ما أعلنت السلطات الإيرانية.

وتشير بعض التقارير، إلى أن إيران شهدت أكثر من 6 آلاف تظاهرة احتجاجية عمالية في العام الماضي، معظمها احتجاجًا على عدم دفع رواتب العاملين، وطرد بعض العمال من الشركات والمصانع، وخفض الأجور.