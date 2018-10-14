روحاني: أمريكا تسعى لتغيير النظام في إيران.. وترامب جمع حوله أسوأ أعدائنا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تسعى لتغيير النظام في إيران، مضيفًا أن “الولايات المتحدة تستخدم الحرب النفسية والاقتصادية للتشكيك في شرعية الجمهورية الإسلامية والهدف من ذلك متابعة خططها لتغيير النظام في إيران”.

وأشار روحاني في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، أمام حشد من طلاب جامعة طهران، إلى أن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جمع حوله أسوأ أعدائنا في البيت الأبيض، وحكومتنا تواجه هذه الإدارة المعادية”. معتبرًا أن الهدف الأول لعناصر البيت الأبيض هو “شن حرب اقتصادية ضد إيران”.

ورأى روحاني أن “الحرب الاقتصادية هي هدفهم على المدى المتوسط، بل إنَّ الهدف الكبير هو بث روح اليأس في نفوس الشعب الإيراني، وهزّ الثقة بالنظام كهدف ثالث، والهدف الرابع تحريض الناس على النظام والحكومة”.

وطالب الرئيس الإيراني الطلاب الجامعيين ببث الثقة والأمل في المستقبل بين نفوس الشعب الإيراني، مشيرًا إلى أن هذه مسؤولية الجميع في ظل الأوضاع الراهنة.

وبشأن الانتقادات التي توجه لحكومته وعدم اطلاعه على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد، قال روحاني “يوميًّا أشاهد قائمة أسعار السلع الأساسية والغذائية، لست بعيدًا عن الشعب ومعاناته”.

وفي سياق متصل، تظاهر المئات من طلاب جامعة طهران ضد الرئيس حسن روحاني خلال إلقاء كلمته، بحسب ما ذكرت مواقع إخبارية.

وقالت وكالة أنباء “الف نيوز” المقربة من معسكر المتشددين، إن 400 طالب من جامعة طهران تظاهروا ضد روحاني خلال كلمته التي ألقاها بالجامعة.