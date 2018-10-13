أول تأكيد رسمي.. طالبان تلتقي الموفد الأمريكي إلى أفغانستان في قطر

المصدر: ا ف ب

أعلنت حركة طالبان السبت، عن أن وفدًا ينوب عنها التقى المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد في قطر، لبحث سبل وضع حد للنزاع في هذا البلد، وهو أول تأكيد رسمي للقاء بين الولايات المتحدة والحركة.

وقالت الحركة في بيان أرسل إلى الصحافة إن “وفدًا من المكتب السياسي التقى فريق التفاوض الأمريكي برئاسة زلماي خليل زاد، الجمعة في الدوحة”.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن حركة طالبان التقت مسؤولين أمريكيين في تموز/يوليو بعد هدنة غير مسبوقة في حزيران/يونيو أثارت تفاؤلًا بنجاح المفاوضات في وقف النزاع المستمر منذ 17 عامًا، ولم يؤكد أي من الجانبين اللقاء.

لكن سلسلة هجمات نفذتها طالبان وتنظيم داعش في الأشهر الأخيرة، طغت على التفاؤل بالتوصل إلى السلام.

ورفض متحدث باسم السفارة الأمريكية في كابول التعليق على بيان طالبان.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في البيان إنّ “مفاوضي طالبان والولايات المتحدة ناقشا سبل التوصل إلى نهاية سلمية لغزو أفغانستان”.

مشيرًا إلى أنّ “طالبان أبلغت خليل زاد أن وجود قوات أجنبية في أفغانستان عقبة كبيرة أمام السلام”، مضيفًا أن الجانبين “وافقا على مواصلة عقد لقاءات مماثلة”.

والإثنين، التقى خليل زاد الرئيس الأفغاني أشرف غني ومسؤولين كبارًا آخرين في كابول.

وفي اليوم نفسه، دعت حركة طالبان إلى استهداف قوات الأمن الأفغانية لإفشال الانتخابات التشريعية المقررة في 20 تشرين الأول/أكتوبر.

وخليل زاده البالغ 67 عامًا أحد أبرز شخصيات الدبلوماسية الأمريكية ومعسكر المحافظين الجدد في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، ولد في مزار شريف في أفغانستان قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة حيث أصبح سفيرًا أمريكيًا في كابول وبغداد والأمم المتحدة.