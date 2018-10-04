الولايات المتحدة تعمل على تشكيل ائتلاف تجاري ضد الصين

قال مستشار اقتصادي للبيت الأبيض، الخميس، إن الولايات المتحدة تنسق مع قوى اقتصادية أخرى؛ للتصدي للممارسات التجارية غير المنصفة من جانب الصين.

وأضاف المستشار “لاري كودلو”، أمام منتدى واشنطن الاقتصادي، أن الرئيس دونالد ترامب يمكن أن يلتقي أيضًا نظيره الصيني شي جينبينغ، خلال الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين المقرر في الأرجنتين نهاية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأضاف: “نتجه إلى ما يمكن أن أسميه ائتلاف إرادة مشتركة للتصدي للصين في المجال التجاري، نتحدث مجددًا مع الاتحاد الأوروبي، نتحدث مجددًا مع اليابان”.

وفيما يتعلق بما إذا كان اللقاء المحتمل بين ترامب وشي تمهيدًا لاستئناف المحادثات المتوقفة منذ أشهر مع بكين، أوضح كودلو أن هذا اللقاء بين الرئيسين خلال قمة العشرين “لم يتأكد بعد”، مضيفًا: “أقول فقط إننا نفكر فيه، ونحن مستعدون للتفاوض في أي وقت إذا أرادوا إجراء محادثات جدية”.

وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلنت الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي في 25 أيلول/سبتمبر، السعي إلى تشكيل جبهة مشتركة ضد الممارسات التجارية “غير المنصفة” في العالم، في إشارة ضمنية إلى الصين.

وفرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية إضافية على 250 مليار دولار من الواردات الصينية؛ لتعويض ما تعتبره سرقة للملكية الفكرية، وتندد خصوصًا بالانتقال القسري لتكنولوجيا الشركات الأجنبية، وخصوصًا الأمريكية، مقابل دخول السوق الصينية.

وأسفرت مفاوضات بكين وواشنطن في الربيع الماضي عن تسوية تلتزم بموجبها الصين بتقليص العجز التجاري مع الولايات المتحدة، عبر فتح أسواقها بشكل أكبر أمام السلع الأمريكية، لكن الهدنة التجارية لم تستمر وتحوّلت حربًا تجارية، مع تبادل البلدين فرض رسوم جمركية على مئات مليارات الدولارات من السلع.