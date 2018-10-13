قضية القس الأمريكي.. ليست هذه المرة الأولى التي يرضخ فيها أردوغان (فيديو)

رضخ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من جديد بإطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي كان رهن الاعتقال في تركيا.

وكان الرئيس التركي رفض من قبل إطلاق سراح القس رغم المطالبات الأمريكية، غير أن اشتداد الضغوط الأمريكية ساهم في تكسير صخرة الرفض التركي أخيرًا، وهو ما كان يتوقعه الكثير من المراقبين.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتراجع فيها الرئيس التركي عن تهديداته، إذ سبق وأن قدم الاعتذار للرئيس الروسي عن حادثة إسقاط طائرة روسية فوق الأجواء السورية بعد الزعم أنها اخترقت الأجواء التركية.

في هذه الحادثة اشتط غضب موسكو وأعلنت عن حزمة من العقوبات ضد أنقرة ما اضطر أردوغان إلى تقديم الاعتذار.

هذا التراجع في لغة التهديد والوعيد تراجع عنه أردوغان أيضًا في حادثة سفينة كسر الحصار عن قطاع غزة، والتي راح ضحيتها عدد من النشطاء بينهم أتراك. غير أن اتفاقًا إسرائيليًا تركيًا أفضى إلى تراجع أردوغان عن اشتراطه لإعادة العلاقات بتقديم تل أبيب اعتذارًا عن الحادثة، وهذا ما لم يحدث لتعود العلاقات إلى حيث كانت.