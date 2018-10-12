القس الأمريكي “برانسون”يغادر تركيا عائدًا إلى الولايات المتحدة (صور)

قال شاهد إن طائرة تقل القس الأمريكي آندرو برانسون أقلعت من مطار في إقليم إزمير في غرب تركيا، في وقت متأخر من مساء اليوم الجمعة، بعد ساعات من إصدار المحكمة أمرًا بالإفراج عنه.

وقال إسماعيل جيم هالافورت، محامي برانسون، “إن موكله سيسافر إلى ألمانيا، حيث سيبقى لمدة يومين ثم يسافر إلى الولايات المتحدة”.

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، وصل برانسون، الذي كانت قضيته محور خلاف بين أنقرة وواشنطن، إلى منزله في تركيا، بعد أن أصدرت محكمة أمرًا بالإفراج عنه.

وحكمت المحكمة على برانسون، الذي كان قد احتجز قبل نحو عامين، بالسجن ثلاث سنوات وشهر ونصف الشهر؛ لإدانته باتهامات متعلقة بالإرهاب، لكنها قالت إنه لن يقضي أي فترة إضافية في السجن.