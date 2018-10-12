محامو ترامب يجهزون إجابات للرد على أسئلة مولر

قال مصدر مطلع الخميس، إن محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجهزون إجابات للرد على أسئلة المحقق الأمريكي الخاص بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وهذا التطور، الذي كانت شبكة (سي.إن.إن) أول من تحدثت عنه، يظهر فيما يبدو تقدمًا بعد شهور عدة من المحادثات بين المحقق الخاص روبرت مولر وفريق ترامب القانوني بشأن إجابة الرئيس على الأسئلة في التحقيق.

وقال رودي جولياني، محامي ترامب الشهر الماضي، إن مولر أراد أن يلتزم ترامب بحضور مقابلة للمتابعة يجيب فيها على أي أسئلة مكتوبة وهو وضع يقاومه فريق ترامب القانوني.

ولم تسو مسألة المقابلة المحتملة، لكن مصدرًا أبلغ رويترز بأن مولر كان مستعدًا لقبول إجابات مكتوبة على الأسئلة دون التزام من محامي ترامب بما سيلي ذلك.

وفي مقابلة مع رويترز يوم الثلاثاء، قال جولياني “لسنا مستعدين لقبول مزيد من الأسئلة لحين توجيه المجموعة الأولى من الأسئلة والإجابة عنها، وبوسع أحد أن يفسر لنا لماذا هذا ليس كافيًا”.

وأكد جولياني مجددًا استعداد ترامب للإجابة عن أسئلة بشأن ما إذا كانت حملته تواطأت مع موسكو للتأثير على نتائج انتخابات 2016، لكن ليس بخصوص ما إذا كان تصرف لتعطيل التحقيق في الأمر. ويبحث تحقيق مولر الأمرين.

وكان ترامب ربط في مقابلة مع (إن.بي.سي نيوز) العام الماضي، قراره إقالة رئيس مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) جيمس كومي بالتحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات. وكان كومي هو من يقود التحقيق وقت إقالته.

وخلصت وكالات المخابرات الأمريكية إلى أن روسيا تدخلت في الانتخابات في محاولة لترجيح كفة ترامب على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون. ونفت موسكو التدخل كما نفى ترامب أي تواطؤ مع روسيا وأي تعطيل للعدالة.