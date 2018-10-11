ترامب يرفض توظيف قضية خاشقجي ضد السعودية

رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، توظيف قضية الصحفي السعودي المختفي بمدينة إسطنبول التركية، جمال خاشقجي، ضد الرياض، بناء على مزاعم نفتها المملكة.

وقال ترامب إنه “لا يرى داعيًا لوقف الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، برغم المخاوف بشأن الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي”، مشيرًا إلى أن المملكة “ستنقل عندئذ أموالها إلى روسيا والصين”.

وأضاف الرئيس الأمريكي، في حديث للصحفيين بالبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة “تتوقع أن تتلقى قريبًا تقريرًا بخصوص خاشقجي”، دون أن يذكر تفاصيل.

وانقطع أثر الكاتب السعودي، جمال خاشقجي، في مدينة إسطنبول الأسبوع الماضي، حيث تزعم السلطات التركية أنه دخل قنصلية بلاده ولم يخرج منها، الأمر الذي تنفيه الرياض رسميًا.

وأكدت السلطات السعودية أن خاشقجي غادر القنصلية بعد قليل من وصوله لإجراء معاملة شخصية، وطالبت بالكشف عن مصيره، مبدية استعدادها لمساعدة تركيا في التحقيق بكل الوسائل.