روسيا تطالب الغرب بإخراج “الخوذ البيضاء” من سوريا

المصدر: أ ف ب

طالبت روسيا، القوى الغربية، الخميس بإخراج عناصر الخوذ البيضاء من إدلب وسوريا، لاعتبارها أنهم يمثلون “تهديدًا”، الأمر الذي أثار انتقادات قوية من واشنطن ولندن وباريس.

وقال ممثل روسيا في اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي دعت إليه موسكو، إن “وجود الخوذ البيضاء هو مصدر تهديد. نطالب الدول الغربية بسحب الخوذ البيضاء من سوريا”.

وأضاف ممثل روسيا: “يجب أن يغادروا. إبقاؤهم في المجتمع ليس فكرة جيدة”، بحسب تصريحات نقلها “فرانس برس” عن دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه.

وتابع: “أخرجوهم من المناطق التي يتواجدون بها، خاصة من إدلب”.

ولا تعتبر روسيا أن عناصر الخوذ البيضاء في مناطق المعارضة يعملون بصفتهم مسعفين، وقد وجهت إليهم مرارًا في السابق اتهامات بالارتباط بجماعات متشددة.

واستنادًا إلى مصادر دبلوماسية عدة، ردت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا برفض هذه “المعلومات الكاذبة”.

وقال ممثل الولايات المتحدة بحسب المصادر نفسها إن “هذه الاتهامات فاضحة وخاطئة. الخوذ البيضاء جزء من منظمات إنسانية، وروسيا تُواصل نشر معلومات خاطئة”.

من جهته اعتبر ممثل بريطانيا أن “لا شيء من هذا صحيح. هذه التلميحات سخيفة، دعونا نتوقف عن إضاعة وقت مجلس الأمن”.

وقال ممثل فرنسا إن هذا “تضليل”، مشيرا إلى ان “هؤلاء المدنيين ينقذون مئات الأشخاص”.

كما عبر أعضاء آخرون في مجلس الأمن، بحسب المصادر نفسها، عن وجهة نظر مغايرة للموقف الروسي، مشددين على ضرورة “حماية العاملين في المجال الإنساني” في سوريا.