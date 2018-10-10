روسيا: أكثر من ألف متشدد غادروا المنطقة منزوعة السلاح في إدلب السورية

قالت ماريا زخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية للصحفيين اليوم الأربعاء، إن أكثر من ألف متشدد غادروا المنطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب، التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا.

وكانت روسيا وتركيا قد اتفقتا على تفعيل منطقة جديدة منزوعة السلاح في إدلب ينسحب منها المقاتلون “المتشددون”.

وبدورها؛ قالت وزارة الدفاع التركية، إن المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب السورية تشكلت وتم سحب أسلحة ثقيلة بعد اتفاق بين زعيمي روسيا وتركيا في سوتشي الشهر الماضي.

وينص الاتفاق على سحب الأسلحة الثقيلة والدبابات ونظم الصواريخ لجميع فصائل المعارضة بحلول العاشر من أكتوبر تشرين الأول وأن تراقب المنطقة بدوريات تركية وروسية.