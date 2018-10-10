بلجيكا توجّه الاتهام لدبلوماسي إيراني بالتخطيط للهجوم على معارضين للنظام في باريس

قال الادعاء البلجيكي اليوم الأربعاء” إنه تم توجيه الاتهام إلى دبلوماسي وثلاثة إيرانيين آخرين بالتخطيط لتفجير اجتماع لجماعة إيرانية معارضة في المنفى في فرنسا في يونيو/ حزيران الماضي .

وكان الدبلوماسي، الذي جرى تعريفه باسم أسد الله يعمل في السفارة الإيرانية في فيينا، واعتقل في ألمانيا للاشتباه بتخطيطه لهجوم على المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو تكتل مقره باريس لجماعات معارضة في المنفى.

وقال المدعي العام البلجيكي إن ألمانيا رحّلت الدبلوماسي يوم أمس الثلاثاء إلى بلجيكا حيث وُجه الاتهام إليه بالإعداد لتنفيذ هجوم مسلح .

وجرى توجيه الاتهام إلى المشاركين المزعومين الثلاثة الآخرين في بلجيكا أيضًا.

واعتقلت الشرطة البلجيكية اثنين منهم في يونيو/حزيران وبحوزتهما 500 غرام من مادة متفجرة يمكن صنعها منزليًا من كيميائيات يسهل الحصول عليها، إلى جانب جهاز تفجير.

واعتقل المشتبه به الرابع في فرنسا وتم ترحيله إلى بلجيكا.