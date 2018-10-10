طهران تستدعي سفير ألمانيا إثر تسليم دبلوماسي إيراني إلى بلجيكا

استدعت الخارجية الإيرانية، الأربعاء، السفير الألماني لدى طهران، “ميكائيل كلور برشتولد”؛ للاحتجاج على خلفية قيام السلطات الألمانية، أمس، بتسليم دبلوماسي إيراني إلى بلجيكا، كان قد اعتقل في مايو/أيار الماضي؛ بسبب تخطيطه لهجوم إرهابي يستهدف تجمعًا للمعارضة الإيرانية في باريس.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي: إن “الخارجية استدعت سفير ألمانيا لدى طهران؛ احتجاجًا على قرار الادعاء العام في ألمانيا تسليم دبلوماسي إيراني إلى بلجيكا لغرض محاكمته”، مضيفًا أن “المدير العام لشؤون أوروبا بالخارجية الإيرانية أبلغ سفير ألمانيا أن اعتقال الدبلوماسي الإيراني جاء نتيجة مؤامرة مفتعلة من قبل أعداء العلاقات بين إيران وأوروبا”.

وطالبت الخارجية الإيرانية، وفقًا لقاسمي، السلطات الألمانية بإعادة الدبلوماسي أسدي إلى طهران، مشيرًا إلى أن “اعتقاله ومحاكمته مخالفة للقواعد والحقوق الدبلوماسية المتفق عليها بين الدول”.

وأعلنت النيابة العامّة الفيدرالية البلجيكية، الثلاثاء، أنّ السلطات الألمانية سلّمت نظيرتها البلجيكية دبلوماسيًا إيرانيًا، يُشتبه بتورطه في مخطط لتنفيذ اعتداء ضدّ تجمّع للمعارضة الإيرانية في فرنسا.

وقالت المتحدّثة باسم النيابة، فينكي روغن: إنّ “أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المعتمد في النمسا والذي اعتُقل في ألمانيا حيث كان يمضي إجازة بُعيد إحباط السلطات البلجيكية مخطط الاعتداء، تم تسليمه إلى بلجيكا، وسيمثل، اليوم الأربعاء، أمام قاضي تحقيق”.

يذكر أن “أسدي” أوقف بتهمة إعداد هجوم ضد تجمّع لحركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في الـ 30 من حزيران/ يونيو بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس.

وكانت السلطات الألمانية ألقت القبض في يوليو الماضي على أسدي، في مدينة أشافنبورغ الألمانية بناءً على مذكرة توقيف أوروبية، وجاء توقيف الدبلوماسي بعد القبض على الزوجين في بلجيكا.

واتهم الادعاء الألماني، رسميًا، أسد الله أسدي، بتكليف زوجين في بلجيكا لتنفيذ مخطط إرهابي، مؤكدًا “أنه يشتبه في إمداد أسدي الزوجين بجهاز يحتوي على 500 غرام من مادة (تي إيه تي بي) المتفجرة لتنفيذ المخطط”.