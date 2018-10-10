مايكل يشتد ليصبح إعصارًا من الفئة الثالثة

ذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير يوم الثلاثاء أن الإعصار مايكل أصبح إعصارا من الدرجة الثالثة على مقياس سفير سيمبسون ذي الدرجات الخمس، وأضاف أن من المتوقع هطول أمطار غزيرة على الساحل الشمالي الشرقي للخليج.

وقال المركز الذي يتخذ من ميامي مقرا إن الإعصار يقع على بعد 435 كيلومترا إلى الجنوب الغربي لأبالاتيشكولا في فلوريدا، وتصل سرعة الرياح المصاحبة له إلى 195 كيلومترا في الساعة.

وأضاف المركز أن مركز الإعصار سيتجه عبر شرق خليج المكسيك خلال ليل الثلاثاء.

وتوقع المركز أن يقترب مايكل من الفئة الرابعة لدى وصوله إلى اليابسة في فلوريدا.