مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة نيكي هايلي تستقيل من منصبها

كشف دبلوماسيون، عاملون في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المنظمة الأممية، نيكي هايلي، استقالت من منصبها.

ونقل موقع “أكسيوس” الإخباري عن مصادر مطلعة، قولها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل استقالة مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي.

ولم تؤكد هايلي التقرير عندما سئلت عنه خلال زيارتها للبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، وفق “رويترز”.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه قبل استقالة سفيرة بلاده لدى الأمم المتحدة.

وقال ترامب إن هيلي، التي كانت تتولى منصب حاكمة ساوث كارولاينا عندما رشحها ترامب لمنصب السفيرة، أبلغته قبل ستة أشهر برغبتها في نيل قسط من الراحة. وأشاد ترامب بهيلي خلال تحدثه للصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض قائلاً إنها قامت بعمل رائع وإنه يأمل أن تعود إلى الإدارة في منصب آخر.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب وهايلي في المكتب البيضاوي الساعة العاشرة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي (1430 بتوقيت غرينتش)، وفق المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز.