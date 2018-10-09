انفجار في مستودع للذخيرة في أوكرانيا

وقع انفجار في مستودع للذخيرة على بعد 176 كيلومترًا شرقي العاصمة الأوكرانية كييف في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الأوكرانية، أنه يجري إخلاء المنطقة المحيطة بالمستودع، وأن قائد القوات المسلحة الأوكرانية توجه إلى الموقع. ولم يذكر البيان وقوع أي ضحايا.

وجاء في بيان صدر عن دائرة الاتصالات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية أنه: “في الساعة الـ 3:30 صباح اليوم الثلاثاء وصلت معلومات من رئيس الترسانة السادسة مفادها أنّ انفجارًا وقع في أراضٍ تقنيةٍ داخل منطقة التجمع السكني إيتشنيا في مقاطعة تشيرنيغوف”.

وأضاف البيان أن “السلطات العسكرية اتخذت إجراءات أمنية خاصة في عموم المقاطعة وعلى طول الحدود مع روسيا”.

وقد توجَّه رئيس الوزراء الأوكراني فلاديمير غرويسمان إلى مكان الانفجار.