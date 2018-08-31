موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بشأن مقتل زعيم متمردي شرق أوكرانيا

قال جهاز الأمن الأوكراني اليوم الجمعة، إنه يعتقد أن الزعيم الانفصالي المدعوم من روسيا “ألكسندر زخارتشنكو” قُتل في شرق البلاد، نتيجة خلاف بين المتمردين وداعميهم الروس.

وقالت يلينا جيتليانسكايا المتحدثة باسم جهاز الأمن الأوكراني “كل الاتهامات التي يمكن سماعها من الجانب الروسي غير صحيحة”.

واتهمت موسكو كييف في وقت سابق بأنها المسؤولة عن الانفجار الذي أودى بحياة زخارتشنكو في وسط دونستك اليوم.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن وزارة الخارجية الروسية، قالت اليوم الجمعة إن لديها كل الأسباب التي تدفعها للاعتقاد بأن كييف هي المسؤولة عن مقتل زعيم الانفصاليين في منطقة دونتسك في شرق أوكرانيا ألكسندر زخارتشنكو في انفجار وقع اليوم.

ونقلت الوكالة عن ماريا زخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، قولها إن مقتل زخارتشنكو يظهر أن كييف قررت خوض “قتال دموي” وتخلت عن تعهداتها بالسعي للسلام.

وكانت وسيلة إعلام ناطقة باسم الانفصاليين الذين تدعمهم روسيا في منطقة دونتسك شرق أوكرانيا، قد أكدت مقتل زعيمهم ألكسندر زخارتشنكو اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة أنباء “دونتسك” عن حكومة المتمردين، قولها في بيان على موقعها بالإنترنت، إن “زخارتشنكو قُتل في انفجار وسط دونتسك”.