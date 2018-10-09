إيران تحيل صحيفتين للقضاء إحداهما لخامنئي

أعلن رئيس دائرة الإعلام والصحف في إيران علاء الدين ظهوريان، الاثنين، إحالة صحيفتي “كيهان” و”وطن أمروز” التابعتين للتيار الأصولي المتشدد إلى القضاء بتهمة الإساءة لمسؤولين إيرانيين.

وقال ظهوريان في تصريحات للصحافيين إنه “تمت إحالة صحيفتي “كيهان” و”وطن أمروز” إلى السلطة القضائية بتهمة الإساءة لمسؤولين حكوميين ونواب”.

وكانت صحيفة “كيهان” التابعة لمكتب المرشد علي خامنئي، وصفت في عددها الصادر، يوم الاثنين، النواب الذين صوتوا لصالح معاهدة CFT التي تتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال بـ”الخونة”، مضيفة أن “عملية التصويت تمت في الظلمة”.

ودعت الصحيفة النواب الذين صوتوا لصالح الاتفاقية إلى الكشف عن أسمائهم.

بدورها، رأت صحيفة “وطن أمروز”، أن النواب المصوتين لصالح هذه الاتفاقية “أصحاب مصالح حزبية ضيقة، كرروا خطأ التصويت على الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة”.

أما صحيفة “ستاره صبح” فاعتبرت كأغلب الصحف الإصلاحية أن “مصادقة البرلمان على المعاهدة جاءت نزولًا عند رأي الشعب”.

وفي ذات السياق، علقت صحيفة “بهار” الإصلاحية على ما حصل بتقرير حمل عنوان “الكرة الآن في ملعب مجلس صيانة الدستور”.

واستطاع التيار الإصلاحي وحلفاؤه المعتدلون في البرلمان، تمرير مشروع قانون يسمح لإيران بالانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب.

وقالت وكالة أنباء البرلمان الإيراني “خانه ملت”، إنه “من أصل 271 مشرعًا، صوت 143 لصالح الانضمام إلى مكافحة تمويل الإرهاب، بينما صوت 120 ضده وامتنع الباقون عن التصويت”.

ويأمل التيار المتشدد من مجلس صيانة الدستور الذي يشرف عليه رجل الدين المتطرف أحمد جنتي عدم المصادقة على انضمام إيران إلى معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب.