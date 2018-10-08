إيران تخصص ميزانية “عاجلة” لعلاج أزمة الأدوية

أعلنت الحكومة الإيرانية، أنها خصصت ميزانية “عاجلة” تقدر بنحو 300 مليون دولار لوزارة الصحة، تُستخدم لشراء الأدوية التي تشهد نقصًا حادًا.

وقال النائب الأول للرئيس الإيراني ورئيس اللجنة الاقتصادية للحكومة إسحاق جهانغيري، إن “البنك المركزي خصص 300 مليون دولار لوزارة الصحة لتمكينها من توريد الأدوية لمعاجلة المشاكل والنقص الذي تواجهه المستشفيات في البلاد”.

وأضاف للصحفيين عقب اجتماع للحكومة، اليوم الإثنين، أنه “من المتوقع أن يقدم هذا العام 3.5 مليار دولار كميزانية خاصة، بالامدادات والمعدات الطبية، لمنع المخاوف بشأن إغلاق بعض المستشفيات نتيجة وجود نقص بالأدوية والمعدات الطبية”.

وأوضح جهانغيري أن “شركات الأدوية، وخاصة الشركات المعرفة منها، تلعب دورًا مهمًا في توريد الأدوية اللازمة، حيثُ يتم إنتاج حوالي 96% من العقاقير المطلوبة في البلد”.

وأكد البرلماني الاقتصادي “أن توريد الأدوية والمعدات الطبية التي تطلبها الدولة، كان دائمًا أولوية بالنسبة لها، وفي جميع الظروف سيتم توفير الأدوية”.

ويوم السبت الماضي، اعترف النائب الثاني لرئيس لجنة الرعاية الصحية في البرلمان الإيراني محمد حسين قرباني، أن العديد من المراكز الصحية في البلاد تُعاني من نقص حاد في العديد من الأدوية والمعدات واللوازم التي تحتاجها المستشفيات الإيرانية، الأمر الذي سيؤدي إلى إغلاق بعض المستشفيات.

وقال قرباني إن “واحدة من المشاكل الرئيسية التي تواجهها إيران، هي النقص الحاد وعدم القدرة على توفير الأدوية والمعدات اللازمة للمستشفيات والمراكز الصحية”.