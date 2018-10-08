العقوبات الأمريكية تخرج 50% من أسطول الطيران الإيراني عن الخدمة

قال المدير العام لمطار إقليم فارس جنوب إيران، رضا بديعي فرد، يوم الاثنين، إن العقوبات الأمريكية أخرجت 50% من أسطول الطيران الإيراني عن الخدمة.

وجاء ذلك بعد أن ألغت طائرة تابعة لشركة “آسمان” الإيرانية، الجمعة الماضية، رحلتها من محافظة فارس إلى العاصمة العمانية مسقط، بسبب “خلل فني”.

وقال بديعي، لوكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، إن “الهبوط المتكرر للطائرات الإيرانية بسبب الخلل الفني، أصبح يتكرر بين الحين والآخر، وتعاني منه جميع خطوط الطيران الإيراني، في ظل العقوبات الأمريكية، وذلك بسبب عجز شركات الطيران عن القيام بإجراءات الصيانة”.

وأكد أنه “من المأمول أن تسفر جهود الحكومة الإيرانية عن حل المشاكل التي تواجه صناعة الطيران وأسطول النقل الإيراني”.

وتقول إيران إن العقوبات تمنعها من تجديد أسطول طائراتها ما يضطرها لاستخدام طائرات روسية لا تتوفر فيها المعايير المطلوبة، فضلًا عن تشغيل طائرات تجاوزت الفترة المعتادة للخدمة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية فإنه منذ عام 1990 وقع أكثر من 200 حادث للطيران الإيراني تسببت في وفاة أكثر من ألفي شخص.

وتملك إيران حاليًا 256 طائرة، 150 منها تعمل حاليًا بمعدل عمر 20 سنة تقريبًا، وهو معدل خطير، اضطرت إليه إيران بسبب الحظر الاقتصادي.

وسعت إيران إلى تحديث أسطولها عقب إبرام الاتفاق النووي عام 2015، لكن تلك الأمنيات ذهبت أدراج الرياح بعدما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع طهران في مايو/أيار الماضي، وأعاد فرض العقوبات عليها مطلع آب/أغسطس الماضي.