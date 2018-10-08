النفط يتراجع متأثرًا بإعفاءات أمريكية محتملة من “عقوبات إيران”

تراجعت أسعار النفط، يوم الاثنين، بعد أن قالت واشنطن إنها قد تمنح إعفاءات من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني الشهر المقبل، ومع تأكيد السعودية أنها ستعوض أي نقص محتمل في معروض إيران.

وكانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 83.44 دولار للبرميل بانخفاض 72 سنتًا أو 0.9% عن إغلاقها السابق.

ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 54 سنتًا أو 0.7% لتسجل 73.80 دولار للبرميل.

وتستهدف العقوبات الأمريكية صادرات النفط الخام الإيراني من الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني وتضغط واشنطن على الحكومات والشركات في أنحاء العالم لوقف وإرداتها من طهران بشكل كامل.

لكن مسؤولًا بالحكومة الأمريكية قال الجمعة إن الولايات المتحدة قد تدرس استثناءات للدول التي بذلت جهودًا بالفعل للحد من وارداتها من النفط الإيراني.

وفي مؤشر على أن صادرات نفط إيران لن تتوقف تمامًا من نوفمبر/ تشرين الثاني، ذكرت تقارير يوم الجمعة أن الهند ستشتري 9 ملايين برميل من الخام الإيراني الشهر المقبل.

وقلصت صناديق التحوط رهاناتها على ارتفاع الخام الأمريكي في أحدث أسابيع إلى أدنى مستوياتها في نحو عام حسبما أظهرته البيانات يوم الجمعة.

وقال المتعاملون إن المخاوف المستمرة من أن تكبح الحرب التجارية الأمريكية الصينية النمو الاقتصادي أثقلت كاهل الخام هي الأخرى اليوم.