اليميني بولسونارو يتصدّر انتخابات الرئاسة في البرازيل

تصدّر مرشح اليمين المتطرّف إلى الانتخابات الرئاسية في البرازيل جايير بولسونارو نتائج الدورة الأولى التي جرت الأحد بحصوله على 48,4% من الأصوات، بحسب ما أعلنت السلطات الانتخابية بعد فرز الأصوات في ثلثي مراكز الاقتراع.

وإذا بقيت النتيجة على حالها بعد الانتهاء من فرز كل الأصوات ولم يتمكّن بولسونارو من الحصول على نسبة الخمسين بالمئة اللازمة للفوز من الدورة الأولى سيتعيّن عندها على الضابط السابق أن يخوض دورة ثانية في 28 الجاري ضدّ فرناندو حداد مرشح حزب العمّال اليساري (حزب الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا) الذي حلّ ثانياً بحصوله على 27% من الأصوات.