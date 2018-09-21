البرازيل تعتقل ممولًا بارزًا لحزب الله اللبناني

اعتقلت الشرطة البرازيلية، اليوم الجمعة، رجلًا يدعى أسعد أحمد بركات، ويعتبر أحد أبرز أعضاء جماعة حزب الله اللبناني ومصنف وفقًا للولايات المتحدة ممولًا رفيع المستوى للحزب، فيما طلبت باراغواي احتجازه بتهم سرقة هوية.

وأعلنت الشرطة الاتحادية البرازيلية أن المحكمة العليا في البلاد أجازت اعتقاله بعدما أصدرت السلطات في باراغواي مذكرة اعتقال بحقه في أواخر أغسطس/ آب الماضي.

وأشارت السلطات البرازيلية إلى أن الأرجنتين وجهت اتهامًا لبركات بغسل أموال بقيمة عشرة ملايين دولار من خلال ناد للقمار بمدينة بويرتو إيجوازو.

وكان بركات سجن في باراغواي في الفترة من 2002 إلى 2008 بتهم التهرب الضريبي، وانتقل للعيش بعد الإفراج عنه في البرازيل وقام بأنشطة تجارية في باراغواي والأرجنتين وتشيلي.

يشار إلى أن السلطات الأمريكية صنفت أسعد بركات في 2004 أحد أبرز أعضاء حزب الله وأشدهم تأثيرًا، حيث عمل لفترة طويلة مسؤولًا ماليًا في الحزب، وفق رويترز.