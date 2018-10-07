مسؤول إيراني: النظام قلق من تطبيق “انستغرام”

“النظام يشعر بالقلق من زيادة إقبال الإيرانيين على موقع التواصل الاجتماعي الانستغرام“، بهذه العبارة أبدى مساعد النائب العام الإيراني عبدالصمد خرم آبادي، خشيته من مستقبل هذا الموقع على الأوضاع في بلاده.

وقال آبادي وهو عضو لجنة تحديد النصوص الجنائية التي تشرف على أنشطة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في إيران، في قناته عبر تطبيق “سروش” الإيراني، “إن كبار المسؤولين في النظام يشعرون بالقلق تجاه زيادة إقبال الإيرانيين على موقع الانستغرام”.

وأضاف “أن الانستغرام كسر احتكار التلفزيون للفيديو”، معتبرًا أن “أنشطة هذا الموقع الاجتماعي مخالفة للقوانين الإيرانية ويعمل دون قيود”، زاعمًا أن “الانستغرام يشن هجومًا ثقافيًا وأمنيًا على بلاده”.

وأكد المسؤول الإيراني أن القنوات الإذاعية والتلفزيونية الإيرانية خسرت جمهورها بسبب فشلها في مواجهة الشبكات الاجتماعية وفي مقدمتها الانستغرام، داعيًا المسؤولين والسلطات التنفيذية إلى استيعاب “خطوة الفضاء السيبراني بشكل صحيح”.

وأوضح “أن المجرمين الإلكترونيين يتصرفون بجدية لأداء المهام المسندة إليهم في استهداف الأمن والأوضاع الاجتماعية في إيران”، مطالبًا بـ “ألا تسمح السلطات ببلاده للفضاء السيبراني بأن يكون متاحًا للعدو”.

واعتبر مساعد النائب العام في إيران بأن “الشبكات الاجتماعية تواصل قصف المجتمع بسلاح كيمياوي بهدف إثارة الرأي العام”.

وفي يناير الماضي من هذا العام، نشر موقع “Statista”، إحصائيات عن قائمة تضم 10 بلدان لأكبر عدد من مستخدمي “Instagram”، حيث تم تصنيف المستخدمين الإيرانيين الذين يبلغ عددهم أكثر من 24 مليونًا في المرتبة السابعة، بعد الولايات المتحدة والبرازيل واندونيسيا والهند وتركيا وروسيا.

وحجبت السلطات الإيرانية في مطلع أبريل/ نيسان الماضي، موقع وتطبيق “تلغرام” الذي يعتبر الموقع الأول من حيث عدد المستخدمين في إيران إذ بلغ عدد المسجلين فيه نحو 45 مليون إيراني.

وتحظر السلطات الإيرانية منذ عام 2009 مواقع التواصل الاجتماعي من بينها “فيسبوك وتويتر” وكذلك موقع “يوتيوب”.