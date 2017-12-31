إيران تحجب شبكات التواصل الاجتماعي مع استمرار الاحتجاجات

المصدر: أ ف ب

تحدثت وكالات اخبارية إيرانية عن تعذر الدخول بعد ظهر الاحد إلى تطبيقي انستغرام للصور وتلغرام للرسائل النصية على الهواتف المحمولة، بعد ثلاثة ايام من التظاهرات احتجاجا على الضائقة الاقتصادية وعلى الحكومة في مدن عديدة في البلاد.

وتتهم السلطات الإيرانية مجموعات “معادية للثورة” في الخارج باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي ولا سيما تطبيق تلغرام للتحريض على العنف اثناء التظاهرات.

وتمثل موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عدد من المدن أكبر تحد للزعماء الإيرانيين منذ الاضطرابات التي استمرت شهورا في 2009 بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد آنذاك.

وقال رجل الدين المحافظ أحمد خاتمي الذي يؤم صلاة الجمعة في العاصمة طهران إن الاحتجاجات مشابهة لتلك التي تم تنظيمها عام 2009 بعد اتهامات بالتلاعب في نتيجة الانتخابات.

ودعا إلى إعدام من يرددون شعارات تتنافى مع قيم الجمهورية الإسلامية.

وردد المحتجون هتافات وشعارات ضد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي والمؤسسة الدينية التى تتولى السلطة منذ ثورة 1979.

وتحدت الاحتجاجات الشرطة والحرس الثوري الذين استخدموا العنف لقمع احتجاجات سابقة جراء المصاعب الاقتصادية. والاحتجاجات تمثل مصاعب أيضا لحكومة الرئيس حسن روحاني الذي انتخب بعد تعهده بضمان حرية التعبير والتجمع.