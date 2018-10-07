كوريا الجنوبية: هناك “توافق” على عقد قمة ثانية بين كيم وترامب

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، عقد قمة ثانية بينهما “في أقرب وقت”، وفق ما أعلنت كوريا الجنوبية، يوم الأحد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الجانبين “سيواصلان مشاوراتهما لتحديد مكان وموعد اللقاء الجديد”، حسبما نقلت عنه “فرانس برس”.

وأكد بومبيو خلال تصريحات أدلى بها خلال لقائه رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، في سيؤول، ظهر الأحد، أنه “أجرى محادثات مثمرة مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جون أون، خلال زيارته لبيونغ يانغ”.

وخلال اللقاء، طلب “مون” من بومبيو أن يدلي بمعلومات بشكل علني قدر الإمكان عن زيارته لكوريا الشمالية.

وقال مون: “آمل أن تحقق زيارتك الأخيرة، وأيضًا القمة المقبلة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، والتي آمل أن تحصل قريبًا، تقدمًا حاسمًا لا رجعة فيه، فيما يتعلق بنزع الأسلحة النووية، وعملية السلام”.

وأضاف: “كون الإعلام متواجدًا الآن، أود أن أطلب منك الكشف عن أي شيء تستطيع مشاركته للجمهور هنا”.

بومبيو بدوره رد قائلًا: “بكل تأكيد سأبلغك بشكل خاص عن محادثاتنا، لقد أجرينا محادثات مثمرة وجيدة”.

وأضاف: “كما قال الرئيس ترامب، مازال أمامنا العديد من الخطوات، وخطونا اليوم واحدة منها”.

وتابع: “كانت تلك خطوة أخرى نحو الأمام. لذا أعتقد أنها نتيجة جيدة لنا جميعًا”.

ووفق صحفي يرافق بومبيو، فقد التقى وزير الخارجية الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي، في بيونغ يانغ لمدة 3 ساعات ونصف الساعة، كما ذكرت “الأناضول”.

وقال كيم لبومبيو خلال اللقاء: “إنه يوم رائع للغاية يعد بمستقبل جيد لكلا البلدين”.

وأجابه بومبيو قائلًا: “نعم ، لقد أجرينا لقاءً عظيمًا هذا الصباح.. شكرًا لاستضافتكم، الرئيس ترامب يبلغكم تحياته”، حسبما نقلت وكالة أسوشييتد برس عن الصحفي.

وفي 12 حزيران/ يونيو الماضي، عقد ترامب وكيم قمة تاريخية في سنغافورة، تلاها بيان مشترك وقعه الطرفان.

وتضمن البيان، التزامًا من بيونغ يانغ، بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، مقابل التزام الولايات المتحدة بأمن كوريا الشمالية.

ورغم عقد القمة بين الطرفين، إلا أن واشنطن تواصل فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على بيونغ يانغ.

ويتركز الخلاف الأساسي المستمر بين الجانبين حول ما إذا كانت كوريا الشمالية ستحصل على سلسلة من المكافآت بشكل تدريجي ومستمر مقابل كل خطوة تتخذها في تفكيك أسلحتها النووية، أم أنها ستبدأ بتلقيها بعد إنجاز التفكيك بشكل كامل، وفق وسائل إعلام أمريكية.