إيران تصادق على معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

صادق مجلس الشورى الإسلامي الإيراني الأحد، على انضمام إيران لمعاهدة مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء البرلمان “خانه ملت”.

وقالت الوكالة إن “جلسة المناقشة والتصويت غير العلنية، عقدت لمناقشة انضمام إيران إلى اتفاقية معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب”، مضيفة أن “المشروع حظي بموافقة 143 نائبًا فيما عارضه 120 وامتنع 5 أعضاء عن التصويت من أصل 268 نائبًا، شاركوا في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس البرلمان صادق لاريجاني”.

و”CFT” هو جزء من الاتفاقية الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المعروفة بـ”FATF”، ويعد واحدًا من القوانين الأربعة التي تم تبنيها وتطبيقها، لمنع إدراج اسم إيران في القائمة السوداء لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية “FATF”.

وفي الأشهر الأخيرة، واجه مشروع القانون احتجاجات واسعة في إيران، وصوت البرلمان على تعليق مشروع القانون في حزيران/يونيو الماضي.

وترى حكومة الرئيس حسن روحاني ومناصروها أن تمرير معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب، سيزيل حواجز المعاملات المصرفية الإيرانية مع الخارج.

في سياق متصل، تجمع العشرات من أنصار التيار المتشدد أمام البرلمان رفضًا لتمرير الاتفاقية، معتبرين أنها “ستعيد الاستعمار لإيران”.

ويرى التيار المتشدد الإيراني، أن تمرير هذه المعاهدة يجب أن يكون بشروط تحاول من خلالها طهران الحفاظ على علاقتها مع حلفائها في المنطقة.

وقد تبقى العقبات قائمة بشأن تعريف القوى الغربية للإرهاب، كما قد تتعدد تأويلات إيران للمعاهدة إذا اتخذت الأمم المتحدة قرارًا بتصنيف أي من المجموعات الحليفة لإيران ضمن المنظمات الإرهابية.