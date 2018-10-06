السيسي في ذكرى أكتوبر: حرب الإرهاب أولوية وطنية

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن الحرب على الإرهاب في منطقة سيناء لا تقل خطورة عن الحروب التي خاضتها مصر لاسترداد أراضيها المحتلة، مشيرًا إلى أن “تضحيات شهداء أبطال القوات المسلحة أثمرت سلامًا وأملًا لملايين المصريين”.

وقال السيسي في كلمة له بمناسبة الاحتفال بمرور 45 عامًا على ذكرى انتصار 6 أكتوبر 1973، إن “مصر واجهت تحديات عدة، في مقدمتها الحفاظ على البلاد ومنع انهيارها ومواجهة خطر الفراغ السياسي والفوضى”، مشددًا بأن بلاده منعت كذلك “الإرهاب المسلح الغادر”، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن حرب أكتوبر لم تكن فقط من أجل استرداد الأرض، وإنما كان السلام أيضًا نصب أعين القيادة والشعب حينها، مشيرًا إلى أن مصر “أثبتت في السلام نفس مقدرتها في الحرب، كما أثبتت أنها عندما تقرر فإنها تستطيع”.

وشدد على أن مصر فرضت على الجميع في حرب أكتوبر، احترام إرادتها، وأثبت أبناء القوات المسلحة بأن الدفاع عن التراب الوطني واجب مقدس، مؤكدًا بأن يوم السادس من أكتوبر يحمل رسالة متجددة للأمة، عنوانها الأمل والثقة.

وأشار إلى أن يوم السادس من أكتوبر، أحد الأيام التي بذلت فيها الأمة المصرية والعربية ما يفوق الطاقة، وأثبت الجيش مقدرة تفوق ما تصوره الجميع، وأعطى الشعب عطاء يفوق أي تصور، موجهًا التحية للرئيسين الراحلين محمد أنور السادات وجمال عبدالناصر؛ لدورهما في تلك الحقبة الزمنية.