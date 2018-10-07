فوز الحزب الموالي لروسيا بالانتخابات التشريعية في لاتفيا

فاز حزب “الوئام” (هارموني) الموالي لروسيا في الانتخابات التشريعية في لاتفيا متقدمًا على حزبين شعبويين، لم يستبعد أحدهما تشكيل ائتلاف معه، وفق النتائج النهائية الصادرة اليوم الأحد.

وحل حزب “الوئام” في المرتبة الأولى بحصوله على 19,9% من الأصوات، يليه حزبان شعبويان هما حزب “من يملك الدولة؟” (كاي بي في أو “كام بيدر فالستس”) (14,06%) الذي يؤكد استعداده للتعاون مع جميع الأطراف بدون “خطوط حمراء”، ثم “الحزب المحافظ الجديد” (13,6%) .

وبعد هذه الأحزاب الثلاثة، جاء حزب “تنمية لاتفيا” الليبرالي (12,0%) ثم “التحالف الوطني” اليميني (11,0%) وحزب “الخضر والفلاحين” من وسط اليمين بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته ماريس كوشينسكيس (10,0%) و”الوحدة الجديدة” من وسط اليمين (6,7 %) .

وبحسب توقعات التلفزيون العام لتوزيع المقاعد، فإن حزب “الوئام” الذي يحقق رابع فوز له على التوالي في انتخابات تشريعية، سيحصل على 24 مقعدًا، فيما يحصل “كاي بي في” الذي يعتبر شريكًا محتملًا له في السلطة على 15 مقعدًا، ما يوازي مجموع 39 مقعدًا للحزبين، وهو رقم لا يزال بعيدًا عن منحهما غالبية 51 مقعدًا المطلوبة في المجلس المؤلف من مائة عضو.

ولم يتمكن حزب “الوئام” الواسع الشعبية بين الأقلية الناطقة بالروسية، من تشكيل حكومة بعد فوزه في الانتخابات الثلاثة الأخيرة، إذ لم يقبل أي حزب سياسي آخر بالتحالف مع التشكيل الذي عقد في الماضي اتفاق شراكة مع حزب “روسيا الموحدة” بزعامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما يقال أن الحزب خرج من هذا الاتفاق العام الماضي بدون تسليط الأضواء على الأمر.

وأعلن رئيس الحزب رئيس بلدية ريغا، نيلس أوشاكوفس، منذ مساء أمس السبت، أنه مصمم على النجاح هذه المرة في إدخال حزبه إلى الحكومة.

وقال أوشاكوفس لوكالة “ليتا” اللاتيفية معلقًا على نتائج الانتخابات “لا يمكن لأي صيغة إئتلاف أن تبدو مستقرة وقادرة (على ممارسة الحكم) بدون حزب الوئام. وإلا، فقد يكون لديكم إئتلاف من المعادين للأجانب وأنصار حقوق المثليين، ومثل هذه الحكومة لن تصمد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع”.

غير أن مجلسًا موزعًا على سبعة أحزاب يوفر احتمالات كثيرة لتشكيل إئتلاف، وستجري اتصالات غير رسمية بهذا الصدد بين قادة الأحزاب.