قتلى ومصابون خلال سيول جارفة ضربت محافظات شمال إيران

قُتل 3 أشخاص وفقد 8 آخرون على الأقل جراء سيول جارفة ضربت 3 محافظات في شمال إيران، وفق ما أعلنه رئيس منظمة الإمداد والإغاثة في إيران، مرتضى سليمي اليوم السبت.

وقال سليمي إن “ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم فيما فُقد ثمانية آخرون جراء أمطار غزيرة هطلت على محافظات مازندران وجيلان وكلستان شمال إيران منذ الليلة الماضية”.

وأضاف أن “السيول تسببت بإغلاق الطرق في تلك المناطق؛ بسبب الأمطار وانقطاع التيار الكهربائي”، لافتًا إلى أن 29 قرية تضررت جراء السيول.

Villages near Nowshahr in northern #Iran are witnessing floods.

