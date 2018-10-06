هل توقف واشنطن بيع مقاتلات F-35 لتركيا.. وكيف سترد أنقرة؟

تناولت وكالة بلومبيرغ الأمريكية المأزق الذي تواجهه تركيا والولايات المتحدة في الاتفاق لبيع نحو 100 مقاتلة شبح من طراز F-35 لأنقرة، في حال قرر مجلس الشيوخ الأمريكي إلغاء الصفقة، ما قد يدفع تركيا لوقف توريد معدات لتلك الطائرة.

وأشارت الوكالة في تقرير نشرته مساء أمس الجمعة إلى أن 10 شركات تركية تقوم بتصنيع تلك المعدات بموجب اتفاق مع شركة نورثروب جرومان الأمريكية بما فيها جسم الطائرة المركزي وأجهزة قمرة القيادة ومعدات الهبوط بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن مجلس الشيوخ وافق في شهر آب/أغسطس الماضي على قرار من شأنه أن يوقف تزويد تركيا بتلك المقاتلات المتطورة في حال قيامها بشراء منظومة S-400 الروسية للدفاع الجوي، والتي وافقت أنقرة مبدئيًا على الحصول عليها ما أثار قلق الإدارة الأمريكية بدعوى أنها تتيح لموسكو الحصول على معلومات دقيقة عن أنظمة مقاتلة F-35 في حال تشغيل المنظومة الروسية في تركيا.

وقال التقرير:”في حال قرر مجلس الشيوخ وقف صفقة مقاتلات F-35 لتركيا ، فإن ذلك سيكون مشكلة حقيقية لأن تركيا تعتبر من رواد صناعة معدات الطيران، وهناك 10 شركات تركية تشارك الآن في إنتاج معدات لتلك المقاتلات… كما أن تركيا تعتبر المصدر الوحيد في العالم حاليًا لإنتاج معدات قمرة القيادة لهذه الطائرات.”

ووفقًا للتقرير، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يقوم بوقف تزويد الولايات المتحدة بتلك القطع في حال قررت الإدارة الأمريكية إلغاء صفقة طائرات الشبح.

ونقل التقرير عن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس قوله في رسالة لمجلس الشيوخ في شهر تموز/يوليو الماضي إنه في حال قررت أنقرة منع توريد تلك القطع لشركة لوكهيد مارتن التي تنتج طائرة الشبح، فإن ذلك سيؤدي الى تأخير تسليم حوالي 50-75 مقاتلة، وسيتطلب الأمر 18-24 شهرًا لتأمين المعدات وقطع الغيار من مصادر أخرى.

وأضاف التقرير:”حتى الآن لم يحدد الرئيس التركي كيفية الرد في حال قرر الكونغرس وقف الصفقة… وعلى ماتيس تقديم تقرير لمجلس الشيوخ في منتصف شهر تشرين الثاني /نوفمبر المقبل حول تأثير أي قرار بشأن وقف مشاركة تركيا في إنتاج الطائرة… في غضون ذلك قالت شركة لوكهيد مارتن إن مبيعات الطائرة لتركيا لا تزال قائمة.”