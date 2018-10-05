تركيا تعتقل 88 شخصًا للاشتباه في صلتهم بالمسلحين الأكراد

اعتقلت تركيا 88 شخصًا؛ للاشتباه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية التركية في بيان، اليوم الجمعة.

وقال البيان: إنّ “العملية التي شملت سبعة أقاليم جاءت بهدف منع هجمات محتملة في الذكرى السنوية الرابعة لاحتجاجات للأكراد، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات في أنحاء البلاد”.

وكانت المظاهرات التي جرت في السادس والسابع من تشرين الأول/ أكتوبر العام 2014، قد اندلعت بسبب مطالبة الأكراد للحكومة بعمل المزيد لحماية بلدة كوباني الكردية السورية من مسلحي تنظيم داعش المتشدد.

وتصاعد العنف في جنوب شرق تركيا الذي تسكنه أغلبية كردية، منذ انهيار وقف لإطلاق النار في العام 2015.

وقالت مصادر أمنية: إنّ سبعة جنود أتراك قُتلوا وأصيب ثلاثة آخرون، يوم الأربعاء، بعد أن فجر مسلحون أكراد قنبلة على الطريق في إقليم بطمان الواقع جنوب شرق البلاد.

وشنت تركيا في الشهور الأخيرة ضربات أيضًا استهدفت قواعد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، ولا سيما في معقله بجبال قنديل، كما هددت كذلك بشن هجوم بري.