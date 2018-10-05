تقرير: واشنطن ترسل مزيدًا من مقاتلات F-35 لإسرائيل لمواجهة S-300

كشف موقع عسكري عبري، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة قررت تزويد إسرائيل بمزيد من مقاتلات الشبح المتطورة من طراز F-35؛ وذلك بهدف ضمان استمرار تل أبيب بشن غارات على سوريا، رغم قيام روسيا بنشر منظومة S-300 الدفاعية.

وأفاد موقع “ديبكا” الاستخباري، نقلًا عن مصادر عسكرية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمر بسحب عدد من تلك المقاتلات من مكان عملها لدى الجيش الأمريكي، وإرسالها لإسرائيل فورًا.

وأشار الموقع في تقريره، إلى أن “قرار ترامب يأتي ردًا على قيام روسيا بنشر صواريخ S-300 وأنظمة تشويش إلكترونية في سوريا”، لاسيما في أعقاب اتهام موسكو لتل أبيب، بإسقاط طائرة استطلاع روسية قبالة الساحل السوري، الشهر الماضي.

وأكد التقرير، بأن القرار جاء بعد مشاورات عسكرية رفيعة المستوى بين أمريكا وإسرائيل؛ “لمواجهة الإجراءات الروسية التي تشكل خطرًا على عمليات سلاح الجو الإسرائيلي ضد أهداف عسكرية إيرانية في سوريا”.

ووفق”ديبكا”، فإن القرار “يمثل عزم واشنطن دعم إسرائيل؛ لاستمرار عملياتها العسكرية بسوريا، على الرغم من نشر منظومة S-300 الروسية”.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، طلب في وقت سابق، من إسرائيل ضبط النفس في المنطقة، لكن تل أبيب تصر على مواصلة عملياتها في سوريا.

ولفت الموقع، إلى أن تصريحات فيرشينين، حملت تحذيرًا لإسرائيل بعد مهاجمة بطاريات الصواريخ S-300 في سوريا.